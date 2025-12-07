女子1500メートル滑走する高木美帆＝ヘーレンフェイン（共同）【ヘーレンフェイン（オランダ）共同】スピードスケートのワールドカップ（W杯）第3戦第2日は6日、オランダのヘーレンフェインで行われ、女子1500メートルで高木美帆（TOKIOインカラミ）は1分53秒89で5位だった。同走したヨイ・ベーネ（オランダ）が1分53秒10で開幕3連勝。佐藤綾乃（ANA）は19位に終わった。男子1000メートルは小島良太（エムウェーブ）が1分8秒