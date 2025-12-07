演歌歌手福田こうへい（49）がこのほど日刊スポーツの取材に応じ、趣味の釣りについて語った。連載最終回。【松本久】◇◇◇子どものころから釣り好きだったが、テレビでマグロ漁の番組を見て、漁師の生きざまに魅了された。ある時のコンサート。青森・大間町の“伝説のマグロ漁師”と呼ばれる熊谷義宣さんが来場しているのを目にし、声をかけたことから交流が始まった。その後に大間町で一本釣りに挑み、23年に77キロ