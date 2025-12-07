2025年8月13日、膵臓がんで惜しくも亡くなった声優の声優・櫻井智さん（53歳没）。互いにリスペクトしあい、共演経験もある緒方恵美が明かす、“わたしだけのエピソード” とは――。「初めてお会いしたのは、たしかイベント現場でした。第3次声優ブーム初頭で、 “陰の職人” になるつもりだった私は、アイドル的に扱われることに戸惑いながら仕事をしていました。そんな私を尻目に、華やかな立ち姿で堂々とふるまう本物のア