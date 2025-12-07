女子プロレス「マリーゴールド」のユナイテッドナショナル（ＵＮ）王者・ビクトリア弓月（２０）が、松井珠紗（２５）を退け、２度目の防衛に成功した。６日の北海道・アパホテル＆リゾート札幌大会昼の部で行われたＶ２戦で松井を迎え撃った。先月１７日の後楽園大会で山岡聖怜とツインスター王者の松井珠紗＆ＣＨＩＡＫＩに挑戦したが、弓月は松井に３カウントを奪われ王座取りに失敗。リベンジに燃える弓月はこの日気合の入