Ｊ１柏のリカルド・ロドリゲス監督（５１）の?名将ぶり?をイレブンが明かした。明治安田Ｊ１リーグ最終節（６日）、２位・柏がホーム町田戦（三協Ｆ柏）に１―０で勝利。首位・鹿島に勝ち点１差で及ばす、２０１１年以来のリーグ戦制覇を逃した。それでも、チームは１７位に沈んだ昨季からＶ字回復。Ｊ１浦和などで指揮を執ったロドリゲス監督が今季から就任すると開幕から安定した戦いを続け、最後は６連勝で締めくくった。