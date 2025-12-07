2025年3月1日、惜しくも亡くなった人気司会者のみのもんたさん（80歳没）。初共演から半世紀近い交流があった山田邦子が明かす、“わたしだけのエピソード” とは――。「みのさんの司会は、やっぱり天才的だと思います。台本どおりに進めているわけではないのに、要点はきっちり押さえ、コンセプトは絶対に狂わない。段取りよりも場の空気を大切にしているから、視聴者の心を掴むんです。永遠に勉強になりますね。そんな名司