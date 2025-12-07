ソフトバンク・今宮健太内野手（３４）が６日に福岡市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、１億円ダウンの年俸２億円プラス出来高でサインした。今季は相次ぐ故障離脱で出場４６試合にとどまり、打率２割５分５厘、２本塁打、１２打点。球団からの提示、方針を真摯に受け止め、背水の覚悟で挑む１７年目を見据えた。穏やかな表情で会見場に現れた３４歳は「（大減俸は）もう当然のこと。重なるケガで３度の抹消…。チームのた