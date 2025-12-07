?憧れの存在?を力に変えた――。フィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）ファイナル最終日（６日、愛知・ＩＧアリーナ）、女子フリーは１７歳の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１４６・９８点、合計２２０・８９点で銀メダルを獲得。初出場ながら堂々たる演技で観衆を魅了した。この日は中井が競技を始めたきっかけとなった２０１０年バンクーバー五輪銀メダルの浅田真央さんが来場。６分間練習時のアナウンスで知った中井は