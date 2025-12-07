2025年10月17日、惜しくも亡くなった元首相・元社会党委員長の村山富市さん（101歳没）。村山政権で科学技術庁長官を務めた田中眞紀子元外相が明かす、“わたしだけのエピソード” とは――。「村山先生と初めてお会いしたときのことは、鮮明に覚えています。1994年の村山内閣が発足する直前で、私は初当選してまだ11カ月でした。議員会館にあった地下道で、村山先生と後藤田正晴先生が立ち話をしているところに出くわしました