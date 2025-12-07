?お騒がせ女子プロレスラー?ことウナギ・サヤカ（３９）が６日、千葉市の幕張メッセで開催中の「東京コミコン２０２５」で大暴れした。この日、ウナギは関口翔、神姫楽ミサ、笹村あやめと組み、謎のＺＡＭＡＳ軍団の植木ベロニカ、最上アナベル、カサブランカ山下、クルミ立てば芍薬組と激突した。奇襲攻撃を仕掛けたウナギらだったが、あっという間にＺＡＭＡＳ軍団に流れを奪われて劣勢に。さらに謎のドリンクを飲んだＺＡＭ