明治安田Ｊ１リーグを９年ぶりに制した鹿島の鬼木達監督（５１）が、エースＦＷ鈴木優磨（２９）の?献身性?を絶賛した。鹿島は６日の最終節を首位で迎え、ホームで横浜Ｍを２―１で下し、自力Ｖを決めた。今季、鈴木は全試合に出場して１０得点をマークするなど、攻撃の要として圧倒的な存在感を示した。就任１年目の鬼木監督は、リーグ優勝に導いたエースの姿勢に言及。「彼の一番、尊敬できるところは、チームが勝つことを