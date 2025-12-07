インスタグラムを更新女子ゴルフの菅楓華（ニトリ）が5日、自身のインスタグラムを更新。ラウンド中とは違う姿を披露し、ファンからは歓喜の声が上がっている。20歳の菅は「動きやすくデザインも可愛いみなさん、是非チェックしてみてくださいね！！」としてインスタグラムを更新。ゴルフウェア契約を結んでいるアンパスィのトレーナーを着用し、柔らかな笑みを浮かべていた。下ろした髪も印象的なラウンド中からの“イメ