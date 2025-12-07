【読者のエピソードをマンガ化】今回はダイビングショップに入社したら地獄を見た女性のエピソード。過酷なノルマに追われ、人間関係まで崩壊してしまい――。ついには、合コンで出会った男性にも営業をかけて……最終的に退職した女性。3か月で辞められたのは幸運とも言えるだろう。※マンガの制作にはAI（Gemini）を使用しています。※キャリコネニュースでは「仕事を即行でやめた人」のエピソードを募集しています。投稿ページ