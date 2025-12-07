12月に入り、冬のボーナスが支給される時期になった。物価高が続くなか、懐が温まるのを心待ちにしていた人は多いだろう。神奈川県の60代女性（事務・管理／年収650万円）は、建築関係の会社に勤務しており、今年の冬のボーナスは「100万ちょい」だったという。「自分では納得してます。去年より上がってます。貯金します」昨今の賃上げの流れもあってか、昨年よりも増額されたようだ。使い道は堅実に貯金だという。（文：篠原みつ