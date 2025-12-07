◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３８節鹿島２―１横浜ＦＭ（６日・メルスタ）鹿島が横浜ＦＭを２―１で下し、９シーズンぶり９度目のＪ１制覇を果たした。主要タイトル通算２１冠目となり、Ｊクラブ最多を更新した。＊＊＊１９歳の鬼木達は、カシマスタジアムのスタンドで衝撃を受けた。「こんなに差がつくのか、と」。スコアは『鹿島５―０名古屋』。Ｊ開幕年の１９９３年５月１６日、「ギリギリの参入だったし、もしかし