◆報知新聞社主催男子プロゴルフツアー２５年シーズン最終戦メジャー最終戦日本シリーズＪＴカップ第３日（６日、東京よみうりＣＣ＝７００２ヤード、パー７０）最終日を残して３打差に７人が並んだ。混戦を演出したのはグリーン周りの難しさだろう。今年は暖かい日が多くてグリーン周りの逆目のラフも強く、アプローチミスする選手が目立った。グリーンは速く、ピン位置も難しくてバーディーも出るが、ボギーも出ると