◆明治安田Ｊ１リーグ▽最終節京都２―０神戸（６日・サンガスタジアム）京都がホームで神戸を２―０で下し、クラブ史上最高順位となる３位で今季の戦いを終えた。前半３８分にＦＷマルコトゥーリオ（２７）、後半３２分にＦＷラファエルエリアス（２６）がゴール。昨年までリーグ２連覇の神戸を無得点に封じた。一時はクラブ初となる首位に立ち、優勝争いも演じたシーズンを、２連勝で締めくくった。未来につながる、大き