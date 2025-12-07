◆第７８回鳴尾記念・Ｇ３（１２月６日、阪神競馬場・芝１８００メートル、良）第７８回鳴尾記念・Ｇ３（阪神）は、２番人気のデビットバローズが重賞初タイトル。岩田望来騎手（２５）＝栗東・フリー＝は２年連続の制覇となった。６歳セン馬がついに初タイトルを手に入れた。デビットバローズは終始４番手を追走。１０００メートル通過５７秒１のタフな流れでも、岩田望に焦りはなかった。リズムを崩さず、脚を温存。あとは直