◆第７８回鳴尾記念・Ｇ３（１２月６日、阪神競馬場・芝１８００メートル、良）第７８回鳴尾記念・Ｇ３（阪神）は、２番人気のデビットバローズが重賞初タイトル。岩田望来騎手（２５）＝栗東・フリー＝は２年連続の制覇となった。◆岩田望来騎手２４年ヨーホーレイクに続く、２年連続２勝目。重賞は今年のアイルランドＴ（ラヴァンダ）以来、今年６勝目。通算１８勝目。◆上村洋行調教師２頭目の出走で初勝利。重賞は