女優・のんが大人っぽいモノトーンコーデを披露して話題になっている。７日までに更新した自身のインスタグラムにモノトーンで統一した衣装をアップ。黒のトップスに白のファーのズボンを合わせたファッションを公開した。のんは「ＴｉｋＴｏｋトレンド大賞２０２５受賞式にてプレゼンターを務めさせていただきました。受賞された皆様、おめでとうございます！！」とつづり、「＃オフショット」のハッシュタグととも投稿した。