俳優小澤征悦（51）が6日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜午後3時＝関西ローカル）に出演。父で指揮者の故小澤征爾さんから言われたことについて明かした。MCの明石家さんま（70）から、楽譜が読めるか聞かれた小澤は、「僕は全然読めないです」と返した。父が世界的指揮者とあって、さんまが「お父さん、教えなかったの？」と問うと、小澤は「教えなかったというか逆で、『音楽やるな』って言われてた。大変だから。