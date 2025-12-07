韓国の大手エンターテインメント企業「SMエンターテインメント」が、年間輸出1億ドルを達成した企業に授与される「1億ドル輸出の塔」を受賞した。国の行政機関である産業通商資源部が主管し、韓国貿易協会が主催する表彰。同社は4日にソウル市内の貿易センターCOEXで開かれた「第62回貿易の日記念式」で、K−POPエンターテインメント企業では初めてとなる「1億ドル輸出の塔」と「サービス塔」をダブル受賞した。同記念式に出席した