シンガー・ソングライターの家入レオが、きょう7日放送の日本テレビ系『おしゃれクリップ』（毎週日曜後10：00）に出演。初めてとなる単独トーク番組出演で、上京のきっかけとなったアーティストYUIとの知られざる秘話を語るほか、勘当同然で別れた父からの手紙に涙を見せる。【番組カット】親友・静ちゃん登場！仲良く話す家入レオ2012年に17歳でデビューして以来、ドラマ主題歌14曲を手がけ、“主題歌女王”との呼び名もあ