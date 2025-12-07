「レースアンバサダーアワード2024」受賞のレースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの央川かこ（31）が6日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。レースアンバサダーとして活動した感謝の気持ちを投稿した。「改めまして、2025年シーズンも応援してくださった皆さんありがとうございました【SUPER GT】【SUPER FORMULA】【スーパー耐久】【D1GP】【ダートトライアル選手権】【S−FJ】と、今シーズンはなんと6