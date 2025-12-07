森保ジャパンのグループリーグ抽選を韓国メディアはどう評価したのか(C)Getty Images日本は幾度となく阻まれてきた「ベスト8の壁」を今度こそ打破できるか。現地時間12月5日にアメリカの首都ワシントンD.C.で実施された北中米ワールドカップの組分け抽選会で、いよいよ出場各国のマッチアップが決まった。【動画】森保ジャパンが全勝で2次予選を突破！5−0で圧倒したシリア戦のハイライトを見る期待は膨らんだ。ポット2の日本