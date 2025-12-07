◆ 第２６回しずおか市町対抗駅伝大会 （６日・県庁本館前〜草薙総合運動場陸上競技場、１２区間４２・１９５キロ）市の部は浜松市北部が２時間１０分３３秒で連覇を達成した。２区で首位に立つと、あとは独走。区間賞３人を含め、２５チーム中全１２区間で区間８位以内と安定した走りで、２位の浜松市南部に１分５８秒の大差をつけた。町の部は清水町が２時間１７分３１秒で２年連続５回目の優勝を果たした。太田姉妹が、浜松