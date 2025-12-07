◆りそなＢ２リーグ第１１節横浜ＥＸ７３―６８静岡（６日・静岡市中央体育館）西地区最下位のベルテックス静岡がホームで今季Ｂ３から昇格した横浜ＥＸとの第１戦を６８―７３で落とし、今季２度目の７連敗となった。リーグ戦全６０試合のうち１／３となる２０戦が終了し、ここまでわずか３勝。借金は１４にふくれあがった。若手の活躍も勝利に結びつかなかった。２年目ＰＧ鍋田隆征（２４）が、３点シュートを４発決めるな