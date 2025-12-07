お笑いコンビ「アンガールズ」の田中卓志（49）が6日深夜に放送されたテレビ東京「ゴッドタン」（土曜深夜2・10）に出演。稼ぐチャンスがある「芸人枠」を明かした。今回は「キモカワ芸人アップグレード」と題して放送され、元祖キモカワ芸人として一世を風靡した田中が登場した。この芸人枠にMC陣から「いないんだ」と不在に驚く声があがると「いないですね。今は本当に」と田中。続けて、同枠について「ガッポリ稼ぐチャン