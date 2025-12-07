12月６日に開催されたJ1リーグの最終節で、６位のFC町田ゼルビアが２位の柏レイソルと敵地で対戦した。序盤から劣勢の戦いを強いられるも、堅い守備でゴールを守っていた町田だったが、スコアレスで迎えた63分にオウンゴールで痛恨の失点。その後、反撃に出たが追いつけず、０−１で敗れて６位で今季のリーグ戦を終えた。試合後、町田のキャプテンを務めるDF昌子源は、「目標に掲げていた５位以内というのは残念ながら達成で