人権尊重について学ぶ催し「人権の集いさがみはら」が来年１月１０日、相模原市中央区のあじさい会館で開かれる。元ＴＢＳアナウンサーで、エッセイストの小島慶子さんが講演を行う。横浜地方法務局相模原支局や市などで構成する協議会が主催する。第１部で全国中学生人権作文コンテストの相模原地区優秀作品に選ばれた中学生らが発表する。第２部で、小島さんが「違いを尊ぶって、どういうこと？多様性は半径２メートルか