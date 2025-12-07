巨人・浦田俊輔内野手（２３）が６日、“川相魂”の継承とミス撲滅を誓った。東京・稲城市のよみうりランドでトークショーに参加。「憧れ」として川相昌弘ディフェンスチーフコーチ（６１）を挙げ「長年活躍されてきた選手で、コーチとしても本当に尊敬するとこばかり」と来季のテーマに職人級の安定感を掲げた。今季は２軍で野手総合コーチだった川相氏からバント、守備の極意を吸収。世界記録の通算５３３犠打、ゴールデン・