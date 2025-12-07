浜松開誠館のＤＦ水谷健斗（３年）は県選手権でベストイレブン、得点王、ＭＶＰの３冠に輝いた。なかでも得点王のタイトルにつながった右足からのプレースキックは精度が高い。決勝トーナメント１回戦（対加藤暁秀）のハットトリックのうち、２得点は直接ＦＫで挙げた。「中学の頃から自信がありました」この日行われたプリンスリーグ・静岡学園セカンド戦でも、前半２１分にＧＫの死角を突くようなＦＫを直接決めて、勝利に大