◆報知新聞社主催男子プロゴルフツアー２５年シーズン最終戦メジャー最終戦日本シリーズＪＴカップ第３日（６日、東京よみうりＣＣ＝７００２ヤード、パー７０）この日ベストスコア６６の吉田泰基（２７）＝東広野ゴルフ倶楽部＝ら３人が８アンダーで首位に並んだ。初優勝をグッと引き寄せた。吉田は第３ラウンドをベストスコア６６で回り、小木曽、宋とともに首位に並んだ。上位７人が３打差でひしめき合う激戦だが