◆ 高円宮杯Ｕ―１８ プリンスリーグ東海最終節▽ 浜松開誠館２―０静岡学園セカンド（６日・浜松開誠館総合Ｇ）最終節が行われ、浜松開誠館が静岡学園セカンドに２―０で快勝。全国高校選手権前の最後の公式戦を４戦ぶりの白星で締めた。清水ユースは磐田Ｕ―１８との「静岡ダービー」を１―０で制し、無敗を守った。藤枝明誠は藤枝東との「藤枝ダービー」を２―０で勝利。名古屋グランパスＵ―１８Ｂが最下位で降格が決まった