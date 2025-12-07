TBSの若林有子アナ（29歳）が、12月6日に公開された、TBS公式YouTubeチャンネルの“同期女子会”動画で、同期の篠原梨菜アナについて「生で見た方が100倍可愛いですから！本当に」と語った。TBSの近藤夏子アナ、篠原梨菜アナ、若林有子アナの同期3人が女子会を行い、お互いに対するイメージが以前と比べて変わったかどうかという話題となる。篠原アナは「本当ずっと同じ」と話し、近藤アナは「第1印象は本当になんか小動物みたいな