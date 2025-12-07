TBSの篠原梨菜アナ（29歳）が、12月6日に公開された、TBS公式YouTubeチャンネルの“同期女子会”動画で、同期の近藤夏子アナ、若林有子アナの第1印象は「ひまわりと妖精」だったと語った。TBSの近藤夏子アナ、篠原梨菜アナ、若林有子アナの同期3人が女子会を行い、お互いに対するイメージが以前と比べて変わったかどうかという話題となる。近藤アナ、若林アナは「変わった」と言うが、篠原アナは「私はそんなに変わってない」と話