7日午前5時30分ごろ、高知県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は高知県中部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは2.7と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、高知県の高知市と香美市です。【各地の震度詳細】■震度1□高知県高知市香美市気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝え