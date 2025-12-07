「トンネル内でひき逃げ」の疑いきのう未明、茨城県守谷市で、無免許で運転して50歳の男性をひき逃げし、死亡させたとして、27歳の男が逮捕されました。【写真を見る】トンネル内死亡ひき逃げ免許の有効期限切れで“無免許”運転の27歳男を逮捕「ものだと思った」容疑は否認茨城・守谷市無免許過失運転致死などの疑いで逮捕されたのは、茨城県守谷市に住む会社員の堀米響容疑者（27）です。堀米容疑者はきのう午前1時半ごろ