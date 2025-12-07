フェイエノールトFW上田綺世が早くも追加点を挙げた。6日のオランダ・エールディビジ第15節・ズウォレ戦で先発出場。前半11分に先制点を挙げると、20分に2ゴール目を決めた。上田は前半11分にヘディングシュートで先制点を挙げると、勢いを止めず追加点。同20分、後方からパスを受けた上田はドリブルで加速。右斜めに敵陣に入り込んで右足シュートを叩き込んだ。オランダ・エールディビジの日本人最多得点記録は、2015-16シ