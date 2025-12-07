【オランダ・エールディビジ第15節】(Fortuna Sittard Stadion)シッタート 1-3(前半1-1)アヤックス<得点者>[シ]カイ・シーアハウス(4分)[ア]オウンゴール2(45分+6、47分)、オーウェン・ワインダル(52分)<退場>[シ]ジャスティン・ハブナー(53分)[ア]ユーリ・バース(60分)<警告>[シ]イヴォ・ピント(30分)、カイ・シーアハウス(55分)、R. Fosso(78分)[ア]ラヤーン・ブニーダ(22分)、ユーリ・バース2(49分、60分)、