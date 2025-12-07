[12.6 プレミアリーグ第15節 リーズ 3-3 リバプール]プレミアリーグは6日、第15節を各地で行い、MF遠藤航所属のリバプールとMF田中碧所属のリーズが3-3で引き分けた。後半アディショナルタイム6分、左CKを起点に田中が劇的同点ゴール。前節チェルシー戦(◯3-1)に続く2試合連発で、またしても「ビッグ6」相手にインパクトを残した。ミッドウィークに行われたプレミアリーグ前節からの連戦。ホームのリーズは前節チェルシー戦で