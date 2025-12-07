【ブンデスリーガ第13節】(レッドブル・アレーナ)ライプツィヒ 6-0(前半2-0)フランクフルト<得点者>[ラ]コンラッド・ハーダー(5分)、クリストフ・バウムガルトナー(31分)、ヤン・ディオマンデ3(47分、55分、65分)、ダビド・ラウム(62分)<警告>[ラ]ダビド・ラウム(53分)[フ]アルトゥール・テアテ(68分)、ナムディ・コリンズ(85分)観衆:47,012人└フランクフルトが今季最多6失点でライプツィヒに大敗…堂安律はスタメン