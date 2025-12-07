[12.6 プレミアリーグ第15節 アストン・ビラ 2-1 アーセナル]プレミアリーグは6日、各地で第15節を開催。公式戦6連勝中と波に乗るアストン・ビラが公式戦18試合負けなしのアーセナルを2-1で下した。まずは前半10分のアストン・ビラ。MFジョン・マッギンが前線のFWオリー・ワトキンスにパスを送るとDFピエロ・インカピエと今日センターバックに入っているDFユリエン・ティンバーを鋭い切り返しで振り切りシュート。これはGKダビ