チャンピオンズCは3歳馬ナルカミが本命だ。美浦・田中博厩舎に転厩した4走前から4連勝で前走ジャパンダートクラシックを制した。レースぶりは全く隙がない。ハナを切って3馬身差V。Jpn1初制覇を飾った。前走後は放牧を挟み、激戦の疲れを癒やした。帰厩後は順調に追い切りを重ね、追うごとに動きが良化。今週のひと追いで態勢はきっちり整った。中京はデビュー2戦目に一度、経験して7着に敗れたが、あれから経験を積み、当時