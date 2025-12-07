◇男子ゴルフツアー日本シリーズJTカップ第3日（2025年12月6日東京都東京よみうりCC＝7002ヤード、パー70）首位と5打差の6位から出た賞金ランク3位の蝉川泰果（24＝アース製薬）が5バーディー、1ボギーでこの日最少に並ぶ66をマークし、通算6アンダーで5位に浮上した。逆転賞金王には優勝が絶対条件だが、トップとの差を2打に縮めて最終日に望みをつないだ。66で回った吉田泰基（27＝東広野ゴルフ倶楽部）ら3人が8アンダー