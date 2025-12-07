大相撲の冬巡業が6日、熊本県菊陽町で行われ、幕内・義ノ富士（24＝伊勢ケ浜部屋）が地元の巡業に初登場した。熊本県宇土市出身。場内アナウンスで紹介されると訪れた約3000人から大きな拍手や声援を浴び「人が多いっすね」と笑顔を見せた。自身も所属した宇土少年相撲クラブの子供たちとも稽古などで交流。同クラブのゼッケンをつける場面もあり、「12年ぶりにゼッケンをつけた。久しぶりにつけられて良かったと思う」と会場