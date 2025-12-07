◇WBO世界フライ級タイトルマッチ同級4位・桑原拓12回戦王者・アンソニー・オラスクアガ（2025年12月17日東京・両国国技館）WBO世界フライ級4位の桑原が6日、横浜市内の大橋ジムで練習を公開した。2度目の世界挑戦に向けては、同門の先輩・井上尚弥が王者オラスクアガの動きをまねてマスボクシングの相手を務めたといい「アドバイスもいただいた。（効果は）めっちゃありました」とニヤリ。井上は27日にサウジアラビ