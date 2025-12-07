DeNAの木村洋太球団社長がオフの補強戦略を説明した。3日に救援の一角としてルイーズを獲得。一方で2年在籍した左腕・ケイはホワイトソックスと契約合意した。「新しい先発投手を獲りたい。ジャクソンとは残留交渉している。まずは外国人で動いている」とソフトバンクからFAの東浜や自由契約の有原らが市場にいるが、国内FA戦線には乗り出さない意向を強調した。