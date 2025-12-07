松嶋菜々子が主演する2026年1月8日スタートのドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』（テレビ朝日系／毎週木曜21時）の追加キャストとして、佐野勇斗の出演が発表された。数字に強い東大卒の財務省キャリアを演じる。佐野は松嶋とは2016年のドラマで親子役を演じて以来、10年ぶりの再共演だ。【写真】主演・松嶋菜々子か飾る『おコメの女』ビジュアル本作は、松嶋演じる“決して脱税を許さない”東京国税局の敏腕調