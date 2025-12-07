今季限りで現役を引退した前巨人・長野久義氏（４１）が６日、ＤｅＮＡの村田修一新２軍監督（４４）から熱いエールを送られた。都内の「日本大学野球部創部１００周年祝賀会」で同席。村田氏から「素晴らしい人間ですし、いつか若い選手を指導する時が来るかもしれない。また一緒にプロ野球の世界で、切磋琢磨（せっさたくま）できれば」と、メディアを通じて激励された。両手でガッチリと握手を交わすと、長野氏の白い歯がこ